Dopo un’esperienza sfortunata con l’Udinese, contrassegnata da un difficile rapporto con Runjaic e vari problemi di salute, Alexis Sanchez ha scelto di spostarsi in Spagna per giocare nel Siviglia, con cui ha firmato un contratto che scadrà a giugno 2026. Pertanto, il cileno ha la possibilità di accordarsi con un’altra squadra per la prossima stagione.
Udinese News – Sanchez in rotta con il Siviglia? Il punto dell’ex
L’ex bianconero sembra essere giunto al capolinea con il Siviglia e adesso il suo futuro calcistico potrebbe avere nuovi orizzonti
Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il rinnovo del contratto con il club spagnolo sembra essere molto difficile. Tuttavia, il futuro di Sanchez potrebbe trovarsi in Brasile, poiché l’Internacional sarebbe disposto a offrirgli un contratto di due anni a 1,5 milioni di euro all'anno.
Per il calciatore nato nel 1988, questo rappresenterebbe un ritorno in Sud America, dopo aver giocato in alcune delle squadre più prestigiose d'Europa. Le ultime di mercato: Lovric verso l’addio? 2 team di Serie A in lotta<<<
