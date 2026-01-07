Udinese News – Sanchez in rotta con il Siviglia? Il punto dell’ex

Dopo un’esperienza sfortunata con l’Udinese, contrassegnata da un difficile rapporto con Runjaic e vari problemi di salute, Alexis Sanchez ha scelto di spostarsi in Spagna per giocare nel Siviglia, con cui ha firmato un contratto che scadrà a giugno 2026. Pertanto, il cileno ha la possibilità di accordarsi con un’altra squadra per la prossima stagione.