Udinese – Sanchez scalpita: c’è la data per il rientro sul campo da gioco

El Nino Maravilla inizia a scalpitare e non vede l'ora di poter tornare protagonista con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Il grande colpo dell'estate bianconera, finalmente sembra essere pronto per dire la sua. Tutte le ultime sul rientro di un calciatore fondamentale per le Zebrette che vogliono continuare a scalare posizioni in classifica.