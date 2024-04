News Udinese | Sanchez strizza l’occhio ai friulani: occasione per l’estate?

Il cileno ha riservato parole d'amore per la sua ex squadra, il primo dove è approdato in Europa. La tifoseria gradirebbe il ritorno

Riccardo Focolari Redattore 11 aprile - 17:18

"Alcuni amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Potrebbe essere questo il caso di Alexis Sanchez, in estate ai saluti dall'Inter. Infatti, non è sfuggito l’atteggiamento dimesso e defilato del cileno in occasione dei festeggiamenti dell’Inter per il successo al 95°.

Il Messaggero Veneto condanna l’atteggiamento dei tifosi interisti e sottolinea positivamente invece il comportamento dell’attaccante cileno, grande ex molto rimpianto in Friuli. “Quanto farebbe comodo adesso un Alexis Sanchez". L’hanno pensato tutti coloro che si sono accorti della carezza che il cileno ha voluto riservare al Friuli sul suo profilo Instagram, postando prima una foto con la maglia dell’Inter, poi una d’archivio con il bianconero addosso, per finire con un video che alterna le sue immagini interiste di lunedì sera a quelle di repertorio con l’Udinese. Tanti i tifosi, anche cileni, che l’hanno invitato a valutare una chiusura del cerchio.

