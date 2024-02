Udinese | Da Sanremo a Udine: il “diamante grezzo” per uscire dalla crisi

"Diamanti grezzi" canta Clara a Sanremo e vien subito da pensare a Samardzic in casa Udinese. Non sarà una partita come le altre per il centrocampista serbo che a gennaio è stato a un passo dal vestire l'altra maglia bianconera del campionato. Nonostante questo Laki è rimasto a Udine e col Monza ha stabilito un record molto particolare.

Infatti, l'ex Lipsia è l'unico centrocampista in Serie A con almeno 30 tiri totali (34), 30 occasioni create per i compagni (36) e 30 dribbling riusciti (32). Si tratta di un primato in campionato tra i giocatori nel suo ruolo. Ennesima prova che il talento serbo è uno dei pochi capace di avere le qualità per far uscire l'Udinese da questa situazione di classifica.