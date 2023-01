Udinese-Bologna / Sansone: “Non vincevamo a Udine da sei anni”

Il team bianconero è uscito sconfitto ancora una volta dalla Dacia Arena. Un match che era stato messo sui binari giusti grazie al gol in avvio di Beto, ma con il passare dei minuti la squadra si è trovata impacciata e soprattutto ha subito in maniera passiva il gioco espresso dai felsinei, nonostante le assenze pesanti come Dominguez e Arnautovic. A fine partita ecco le parole dell'autore della rete del pareggio. Nicola Sansone, autore del primo gol del Bologna, intervistato a DAZN ha commentato così il successo contro l'Udinese: "Da sei anni che non vincevamo a Udine. E' stata tosta, difficile però sapevamo che potevamo invertire la sconfitta e il primo gol. Siamo contentissimi".