Lazio-Udinese | Sarri con gli esterni obbligati: pronti Lazzari ed Hysaj

Il tecnico dei biancocelesti non potrà contare su tre squalificati. Sulle corsie scelte obbligate, due ballottaggi in avanti

Partita dalle mille sfumature quella che andrà in scena all'Olimpico lunedì sera. Sarà una serata da ultima chiamata per i biancocelesti per restare attaccati al treno Europa e per i friulani per abbandonare i bassifondi della classifica. All'Olimpico arriva l'Udinese in piena corsa salvezza. Sarri deve fare i conti con le assenze.