Udinese / Sarri schiera la mossa a sorpresa: tutti i dettagli

L'Udinese e Maurizio Sarri si preparano al prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i dettagli in vista di una sfida decisamente importante

Maurizio Sarri si prepara alla prossima sfida di campionato contro i bianconeri al BluEnergy Stadium. Un match che sarà davvero molto difficile anche perché l'Udinese ha dato dimostrazione di poter mettere in difficoltà tutte le squadra del nostro campionato. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere qual è la prossima mossa del tecnico biancoceleste.

Gustav Isaksen è in formissima e sta dando dimostrazione di tutte le sue qualità. Contro il Frosinone è stato proprio lui a ribaltare una sfida che pareva davvero complessa e difficile da risolvere. Adesso il tecnico ex bianconero si affiderà ancora a lui per poter portare a casa i tre punti.