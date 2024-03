News Udinese | Sarri perde altri pezzi: Rovella e Patric non recuperano

Dopo un giorno di riposo concesso da Sarri , la Lazio si prepara a tornare in campo per preparare la sfida contro l'Udinese. Tuttavia, Sarri si troverà a dover affrontare alcune assenze significative, in particolare quelle di Pellegrini , Marusic e Guendouzi per squalifica.

Inoltre, le condizioni di Rovella e Patric saranno oggetto di valutazione, con la probabilità che si uniscano al gruppo a partire dalla prossima settimana in vista della sfida in trasferta contro il Frosinone. I due giocatori non saranno quindi disponibili per il posticipo di lunedì sera. Non dovrebbero esserci problemi invece per quanto riguarda Ciro Immobile. L'attaccante, dopo il problema al ginocchio rimediato contro il Bayern Monaco, dovrebbe ritornare a disposizione di Sarri. Il tecnico valuterà se farlo partire dall'inizio o a gara in corso.