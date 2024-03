Lazio-Udinese | Sarri: “Sarà una partita dura. Vogliamo risalire in classifica”

A poche ore dalla sfida con l'Udinese, Maurizio Sarri ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste. Oltre a rispondere alle parole di Luciano Moggi, il tecnico biancoceleste ha fatto il punto anche sul momento della squadra: "Ci dispiace per l'eliminazione dalla Champions, per i tanti laziali che c'erano a Monaco. Ma alla fine abbiamo perso contro una squadra forte che si porta dietro un miliardo di fatturato , ci poteva stare. Con due rammarichi: gli ultimi dieci minuti della partita d'andata ci potevano consegnare una vittoria più larga e sullo 0-0 a Monaco di Baviera abbiamo avuto a disposizione un enorme palla gol. Però alla fine è stato un percorso positivo, abbiamo conquistato più vittorie che sconfitte e questo credo sia positivo. Ora però bisogna iniziare a concentrarsi su altre cose".

Sulla gara di lunedì sera: "C'è da risalire la classifica, in campionato abbiamo fatto meno rispetto alle nostre possibilità. Con l'Udinese vogliamo fare risultato, loro sono in lotta per la salvezza: sarà una partita dura. Dobbiamo avere le giuste motivazioni per risalire".