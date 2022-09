Udinese – Sassuolo in arrivo e i nuovi arrivi sorprendono: rassegna stampa

Il primo giocatore che non vede l'ora di tornare sul campo da calcio, gioca per il Portogallo e si tratta di Leonardo Buta . L'esterno è arrivato nel corso dell'estate, ma subito si è dovuto fermare per un infortunio alla gamba. Ora sembra essere arrivato il momento del ritorno.

Non solo per Buta, ma anche per Jaka Bijol la dea della fortuna sembra non averci visto molto bene. Il giocatore ha già subito due infortuni di poco conto, ma che non gli hanno permesso di giocare i due incontri fino in fondo. Cambiando rapidamente discorso, scopri il direttore di gara che guiderà il prossimo incontro. Designato l'arbitro <<<