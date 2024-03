Sassuolo-Udinese / Ballardini ritrova due titolarissimi: le ultime

Ballardini continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutte le ultime sui possibili recuperi in casa Sassuolo

Il Sassuolo si prepara per la sfida di Pasquetta contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Una partita che ha un solo risultato ottenibile per i neroverdi: la vittoria ed i tre punti finali. La situazione in classifica non è delle migliori, ma un successo riaprirebbe tutto in ottica salvezza. Proprio per questo motivo il ritrovamento di due titolarissimi sarà fondamentale.