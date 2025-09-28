mondoudinese udinese news udinese Sassuolo 3-1 Udinese | I bianconeri crollano a Reggio Emilia: le pagelle

udinese

Sassuolo 3-1 Udinese | I bianconeri crollano a Reggio Emilia: le pagelle

Una sfida da dimenticare per l'Udinese che crolla sotto i colpi del Sassuolo in quel di Reggio Emilia. Ecco tutti i voti assegnati
Lorenzo Focolari Redattore 

Sassuolo 3-1 Udinese | I bianconeri crollano a Reggio Emilia: le pagelle- immagine 1

Può poco sulle due reti subite, una prova in cui non viene chiamato in causa moltissime volte. Resta una buona prestazione e soprattutto una preziosa conferma soprattutto dopo il rischio della perdita della titolarità.

Nel complesso bisogna attendere altre prove per la conferma, nell'attesa del possibile ritorno di Maduka Okoye.

Voto: 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA