Può poco sulle due reti subite, una prova in cui non viene chiamato in causa moltissime volte. Resta una buona prestazione e soprattutto una preziosa conferma soprattutto dopo il rischio della perdita della titolarità.
Sassuolo 3-1 Udinese | I bianconeri crollano a Reggio Emilia: le pagelle
Una sfida da dimenticare per l'Udinese che crolla sotto i colpi del Sassuolo in quel di Reggio Emilia. Ecco tutti i voti assegnati
Nel complesso bisogna attendere altre prove per la conferma, nell'attesa del possibile ritorno di Maduka Okoye.
Voto: 6
