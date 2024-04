Sassuolo-Udinese / Jaka Bijol graziato: la moviola del match

IL PRIMO TEMPO

Nel corso della prima frazione di gioco la partita scorre via tranquilla, fino al trentesimo minuto quando Jaka Bijol (già ammonito) in un contatto con Andrea Pinamonti tira la maglia ed impedisce al giocatore italiano la ripartenza. Il secondo giallo sarebbe sacrosanto, ma l'arbitro Fabbri preferisce far correre e non assegnare nemmeno il fallo. Errore da matita rossa che avrebbe cambiato totalmente l'andamento del match.