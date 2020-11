Sassuolo, Carnevali: “L’Udinese ci ha fatto sempre soffrire”

L’Ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato prima della gara contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni si Sky: “Dobbiamo cercare di alzare assolutamente l’asticella, oggi è però una partita complicata perché l’Udinese ci ha fatto sempre soffrire. Però credo ci siano i presupposti per continuare la striscia positiva“.

Sogno europeo

“Noi cerchiamo di far di tutto per raggiungere una competizione europea il prima possibile. Sappiamo che è difficile ma è un obiettivo. Noi ogni anno dobbiamo cercare di fare qualcosina di più e sperare che magari chi sta davanti incappi in un’annata no“.

La società tiene d’occhio il bilancio oppure lei ha carte bianca?

“Ho la mano libera fino a un certo punto, il Sassuolo è da otto anni in Serie A, anche quando c’era il signor Squinzi l’obiettivo era fare bene sul campo mantenendo però i bilanci in attivo, un connubio che è sempre difficile da raggiungere”.