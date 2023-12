Udinese-Sassuolo 2-2 / Il commento del match: un pari da beffa

Scendono in campo l'Udinese e il Sassuolo per il match di campionato . La squadra vuole fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il commento del match.

Il Sassuolo parte sicuramente meglio dei bianconeri. Una squadra che non crea moltissimo, ma ama e riesce a tenere il pallino del gioco. La prima sfiammata bianconera arriva con Walace al ventesimo minuto che con grande capacità riesce a procurarsi un fallo importante nel mezzo del campo. La miglior occasione della prima parte di frazione viene creata da Festy Ebosele. Il calciatore irlandese salta tre calciatori e crossa in mezzo, ottima la difesa neroverde che spazza e si salva in calcio d'angolo. Nel finale di prima frazione, basta una sola sfuriata all'Udinese per poter effettivamente trovare il vantaggio. La giocata di Pereyra è pura poesia e ad approfittarne è il team bianconero con un super colpo di testa da parte di Lucca che con la testa appoggia alle spalle di Consigli. Adesso non possiamo fare altro che passare alla seconda frazione. Non perdere il commento <<<