Sassuolo-Udinese / Dionisi in conferenza: “I friulani non mi sorprendono”

Il tecnico neroverde ha detto la sua sul match in programma per domenica pomeriggio. I bianconeri vogliono sorprendere: ecco tutte le ultime

L'Udinese si prepara in vista del prossimo incontro di campionato. Oggi la squadra ha lavorato in maniera eccezionale sui campi del Bruseschi e solo domani ci sarà la partenza per l'Emilia Romagna. Il team guidato da Andrea Sottil ha voglia di sorprendere e di fare molto bene, proprio come nelle prime tre giornate di questo campionato. Adesso non è ancora possibile trarre le somme, ma sicuramente il primo approccio delle zebrette è stato sorprendente sotto tutti i punti di vista. I dieci punti nelle prime cinque gare e soprattutto le tre vittorie di fila fanno ben sperare in vista del proseguimento della stagione. Nel frattempo ha rilasciato la sua conferenza stampa il tecnico del Sassuolo: Alessio Dionisi. Ecco il suo pensiero sulla società avversaria.