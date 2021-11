Notizie Udinese, Sassuolo? Gotti sorride: ecco il motivo

Domenica alle ore 15, l'Udinese di mister Luca Gotti affronterà alla Dacia Arena il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Mister Luca Gotti non ha mai perso contro il Sassuolo . Il tecnico veneto ha incontrato i neroverdi quattro volte. Il bottino recita tre vittorie ed un pareggio. Nella scorsa stagione, l'Udinese ha pareggiato 0-0 fuori casa e vinto 2-0 alla Dacia Arena grazie ai gol di Llorente e Pereyra. Due anni fa invece doppio successo: 3-0 all'andata e 0-1 al ritorno. Ma c'è di più. I bianconeri non perdono contro il club emiliano dal 17 marzo 2018, quando ad Udine, gli ospiti si imposero per 1-2 con la rete decisiva di Sensi al 74'. Nel calcio, i numeri contano relativamente, ma di sicuro fanno ben sperare. I tifosi friulani sperano che questa striscia di imbattibilità non venga interrotta. Andiamo a vedere, allora, la probabile formazione che ha in mente Gotti.

Avanti con il 3-5-2. Porta e difesa confermate: giocheranno i titolari. Sulle fasce ballottaggio a tre tra Molina, Udogie e Larsen, con i primi due in vantaggio. In mezzo al campo tornerà dal primo minuto Walace. Ai fianchi del brasiliano agiranno el Tucu Pereyra e Makengo (avanti su Arslan). Chiudiamo con l'attacco. Beto non si tocca. Il suo partner sarà Gerard Deulofeu. Lo spagnolo tornerà titolare dopo tre partite. Isaac Success pronto ad entrare a gara in corso. Pussetto non ha ancora recpuerato e non verrà convocato. Spera di recuperare per il Torino. Nel frattempo, Marino è al lavoro per rinforzare la rosa. Ecco gli obiettivi <<<