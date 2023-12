Udinese-Sassuolo / Kabasele: “Vi dico cosa dobbiamo fare oggi…”

La sfida tra Udinese e Sassuolo sta per prendere il via. La squadra scenderà in campo alle ore 15:00 in una cornice stupenda come quella del BluEnergy Stadium. Poco prima del fischio d’inizio ha detto la sua un calciatore di primissimo...

La sfida tra Udinese e Sassuolo sta per prendere il via. La squadra scenderà in campo alle ore 15:00 in una cornice stupenda come quella del BluEnergy Stadium. Poco prima del fischio d'inizio ha detto la sua un calciatore di primissimo livello come Christian Kabasele. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

"Abbiamo la possibilità di andare sopra al Sassuolo in caso di vittoria. Sono certo che faremo una grande partita e spero che vinceremo". Christian ha poi continuato: "Dobbiamo fare una gara da Udinese, con cattiveria e fisicità. Per riuscirci dovremo giocare come abbiamo fatto finora". Un Kabasele con le idee chiare che vuole tornare a conquistare i tre punti.

