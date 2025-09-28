Sassuolo-Udinese | Le formazioni ufficiali: Zaniolo dal primo? La scelta

La sfida è alle porte e tra meno di un'ora si scenderà in campo per una partita a dir poco fondamentale. Da una parte i bianconeri di mister Kosta Runjaic, dall'altra il team neroverde guidato da Fabio Grosso. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo subito alle formazioni ufficiali. Le scelte dei due coach.
Il Sassuolo e l'Udinese continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco le ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.
UDINESE (3-5-2): Razvan Sava; Matteo Palma, Thomas Kristensen, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Arthur Atta, Jordan Zemura; Nicolò Zaniolo, Keinan Davis. Allenatore: Kosta Runjaic
