Udinese-Sassuolo | I neroverdi perdono un perno: tutti i dettagli

Perno centrale della squadra che si è sempre ritagliato un posto da titolare con il passare delle settimane. Un brutto colpo per Fabio Grosso che lo perde definitivamente nel corso della prossima sfida di campionato contro l'Udinese. Non ci sarà per via della squalifica ricevuta nel corso dell'ultima giornata di campionato contro i neroazzurri di Christian Chivu.

Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Nemanja Matic. Calciatore che di stagione in stagione si sta mettendo in mostra e nonostante l'esperienza continua ad offrire delle prestazioni ottime.