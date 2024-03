Sassuolo-Udinese / Novità in attacco: Thauvin avrà un nuovo compagno

La sfida contro il Sassuolo di questa pasquetta si avvicina ogni giorno di più e parrebbe esserci lo spazio per delle importanti novità

Il Sassuolo e l'Udinese si preparano ad una sfida salvezza che ha del troppo importante. I bianconeri, però, potrebbero dover far a meno di Lorenzo Lucca. Il calciatore italiano, infatti, non è tornato al meglio dopo la nazionale e potrebbe non partire dal primo minuto.