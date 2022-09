Sassuolo-Udinese / Le parole di Beto: “Oggi partita difficilissima”

Si è conclusa la sesta giornata del nostro campionato. Il team ha fatto il possibile e continua a giocare un calcio di ottimo livello. Anche oggi (seppur in extremis) sono arrivati i tre punti e di conseguenza una classifica che fa sognare. Il team di Andrea Sottil non ha nessuna intenzione di smettere di crederci e di conseguenza preparerà partita dopo partita. Quest'ultima frase è stata ripetuta anche dal MVP di questo incontro. Il bomber che ha deciso l'incontro: Beto. La sua è stata una partita stellare e questo premio è solamente la ciliegina sulla torta.

"Stiamo passando un buon momento, stiamo giocando molto bene. Abbiamo tanto da migliorare, la partita di oggi è stata difficilissima e giocare in casa del Sassuolo è sempre molto difficile. Ci siamo comportati bene ed infatti alla fine è arrivata una vittoria. Bisogna ringraziare anche tutti i tifosi che sono arrivati oggi in quel di Sassuolo per sostenerci ed aiutarci ad arrivare alla vittoria". Il portoghese ha continuato parlando della fiducia che la squadra sta vivendo in questo momento: "Si, tutta la squadra si sentiva che questa partita sarebbe finita con una nostra vittoria. Sin dal gol subito abbiamo iniziato a correre per cercare di recuperare ed anche dopo il gol del pareggio non ci siamo fermati ed alla fine siamo riusciti a raccogliere i tre punti".