Sassuolo – Udinese / Le probabili formazioni: le scelte di Dionisi e Cioffi

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Ecco tutte le ultime novità in vista del prossimo incontro di campionato

La squadra guidata da Gabriele Cioffi vuole continuare il suo incredibile momento di forma. Stiamo parlando di una società che è in grado di fare la differenza e continua a giocare un calcio molto interessante. Non è un caso che le migliori società del nostro panorama nazionale siano state messe in difficoltà dagli uomini della famiglia Pozzo. Il prossimo scontro sarà altrettanto importante visto che l'avversario sarà un diretto concorrente nella corsa al decimo posto finale. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e cancellare al più presto la prestazione dello stadio Diego Armando Maradona che l'ha vista uscire sconfitta in un umiliante 6-1. Stiamo parlando del Sassuolo di Alessio Dionisi. I due tecnici si preparano alla sfida e iniziano a mettere giù le possibili formazioni.