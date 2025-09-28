Sassuolo-Udinese: 3-1 | Domenica sfortunata per i friulani: il commento

Primo tempo

Pronti via e dopo nemmeno 8 minuti Laurintè ha trovato la prima rete che ha sbloccato il match. La squadra di Runjaic non è mai sembrata essere in netta difficoltà sul piano del gioco ma il Sassuolo si è saputo imporre in modo cinico. Dopo nemmeno 4 minuti Konè ha realizzato il 2 a 0. Perenzoni viene chiamato al Var al 26esimo per un possibile rigore per l’Udinese ma non è stato concesso dopo la revisione. I bianconeri hanno continuato a spingere e al 40esimo l’arbitro è tornato al Var dopo un ruvido intervento di Walukiewicz: nuovamente la decisione è stata a sfavore dell’Udinese e niente calcio di rigore.