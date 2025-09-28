mondoudinese udinese news udinese Sassuolo-Udinese: 3-1 | Domenica sfortunata per i friulani: il commento

Termina così la gara tra Sassuolo e Udinese:le due squadre si sono date battaglia fino all‘ultimo minuto ecco il commento
Lorenzo Focolari Redattore 

Primo tempo

Pronti via e dopo nemmeno 8 minuti Laurintè ha trovato la prima rete che ha sbloccato il match. La squadra di Runjaic non è mai sembrata essere in netta difficoltà sul piano del gioco ma il Sassuolo si è saputo imporre in modo cinico.  Dopo nemmeno 4 minuti Konè ha realizzato il 2 a 0. Perenzoni viene chiamato al Var al 26esimo per un possibile rigore per l’Udinese ma non è stato concesso dopo la revisione.  I bianconeri hanno continuato a spingere e al 40esimo l’arbitro è tornato al Var dopo un ruvido intervento di Walukiewicz: nuovamente la decisione è stata a sfavore dell’Udinese e niente calcio di rigore.

Secondo tempo

Dopo 10 minuti Davis ha messo in rete la palla del 2 a 1. L’Udinese si è ravvicinata. Passano tanti minuti e la partita è rimasta in una fase di stallo e dopo aver effettuato i cambi il Sassuolo ha portato la partita ai minuti finali. Al minuto 81 Iannoni ha siglato il terzo goal: 3 a 1 notte fonda per l’Udinese.

Perenzoni ha dichiarato che non c’è più tempo, il Sassuolo ha vinto contro l’Udinese per 3 reti a 1. Le valutazioni del match:

 

