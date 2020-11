Sassuolo-Udinese, le formazioni. Pussetto-Okaka davanti. Out Lasagna

Alle ore 20:45 al Mapei Stadium Sassuolo e Udinese si sfidano per l’anticipo della 7° giornata del campionato di Serie A. Gotti lascia Lasagna in panchina, in attacco insieme a Okaka ci sarà Pussetto. In difesa rientra Nuytinck. De Zerbi rilancia Boga, Lopez e Locatelli in mediana. Queste le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1)

Consigli; Marlon, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo

Allenatore: De Zerbi

Udinese (3-5-2)

Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti