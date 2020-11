Sassuolo-Udinese, pareggio a reti bianche. I friulani limitano gli emiliani

L’Udinese esce indenne dal Mapei Stadium contro il Sassuolo delle meraviglie. A Reggio Emilia è 0-0, con Gotti che imbriglia la manovra di De Zerbi e blocca i neroverdi lanciatissimi dopo la vittoria contro il Napoli. Al 12’ minuto il primo pericolo lo crea il Sassuolo con Rogerio che con un tiro-cross mette in difficoltà Musso. Al 30’ Zeegelaar dalla sinistra prova il traversone, De Paul da ottima posizione prova il destro, pallone deviato che termina sul fondo. Al 38’ Berardi prova il tiro da fuori, palla bloccata da Musso. Nel secondo tempo praticamente la gara si addormenta, diventando una lotta a centrocampo con molte interruzioni del gioco. Primo pareggio in stagione per l’Udinese, che non prende gol da una squadra come il Sassuolo che ha segnato 18 reti in 6 gare, terza migliore in Europa dopo Bayern Monaco e Psg. I friulani continuano ad essere la bestia nera del tecnico neroverde De Zerbi, in otto gare zero sconfitte. Dopo la sosta i bianconeri affronteranno il Genoa.

Cristian Cordone