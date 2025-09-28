Sassuolo-Udinese | Rigore su Zaniolo e Solet? La moviola di giornata

La sfida tra i neroverdi ed i bianconeri è andata in scena in quel di Reggio Emilia. Ecco la moviola minuto per minuto e tutti i giudizi

La sfida tra Udinese e Sassuolo è andata in scena al Mapei Stadium (ex stadio del Tricolore) di Reggio Emilia. Una partita di primissimo livello tra due squadra che hanno voglia di condurre un campionato sorprendente sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo all'analisi della Moviola, diversi gli episodi da annotare.