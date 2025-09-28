La sfida tra Udinese e Sassuolo è andata in scena al Mapei Stadium (ex stadio del Tricolore) di Reggio Emilia. Una partita di primissimo livello tra due squadra che hanno voglia di condurre un campionato sorprendente sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo all'analisi della Moviola, diversi gli episodi da annotare.
Sassuolo-Udinese | Rigore su Zaniolo e Solet? La moviola di giornata
La sfida tra i neroverdi ed i bianconeri è andata in scena in quel di Reggio Emilia. Ecco la moviola minuto per minuto e tutti i giudizi
PRIMO TEMPO—
8' - Passa in vantaggio il Sassuolo con la rete di Laurienté, l'arbitro revisiona l'azione ma non viene sanzionato fuorigioco. Decisione corretta.
13' - Raddoppio del Sassuolo, nulla da segnalare.
25' - Calcio di rigore revocato per l'Udinese. Il direttore di gara fischio il tiro dagli undici metri, ma dopo revisione al VAR annota che il francese del Sassuolo colpisce il pallone e di conseguenza non vi è alcun contatto falloso ai danni di Nicolò Zaniolo.
39' - Secondo calcio di rigore annullato per l'Udinese, in questo caso è Waluckiewicz a far fallo su Solet, ma effettivamente va prima sul pallone e di conseguenza avviene la seconda revisione al VAR e il secondo annullamento.
SECONDO TEMPO
