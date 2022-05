Sassuolo-Udinese / Top e flop della partita: siete d’accordo?

Si è appena concluso la gara tra emiliani e friulani. Come di consuetudine la nostra redazione ha premiato il migliore e il peggiore del match

Un pareggio amaro che non serve a nessuno. L'Udinese non è riuscita ad espugnare il Mapei Stadium ma i bianconeri giocano un calcio straordinario. Per l'ennesima volta abbiamo assistito ad un'ottima prestazione da parte dei friulani. L'impronta di mister Cioffi si vede e come. A breve, appena il campionato volgerà al termine, si parlerà anche e soprattutto del futuro del tecnico. Ma arriviamo al dunque. E' arrivato il momento di assegnare il premio per il migliore e il peggiore del match. Cominciamo.

TOP

Gerard Deulofeu è lo spirito, l'estro artistico e il motore di questa squadra. Lo spagnolo va vicinissimo al gol ma, per non essere sempre ripetitivi assegnando a lui il premio come TOP della gara, questa volta sul trono ci sale il difensore olandese. Subentrato al 60esimo minuto al posto dell'ammonito Nehuen Perez, Nuytinck si è (finalmente) ripreso la scena. Cioffi ha indovinato il cambio, si è fidato di lui e il suo capitano lo ha ripagato siglando il gol del pareggio. La classifica non è cambiata di una virgola. L'Udinese è rimasta 12esima, il Sassuolo rimane ben saldo all'11esimo posto a + 3. Ma andiamo avanti. E' arrivato il momento di passare al FLOP.

FLOP

Questa volta è davvero difficile. Quasi dimenticavamo... eravamo molto tentati dall'assegnare il titolo come top a Marco Silvestri. Negli ultimi minuti di gioco il portierone è riuscito a tenere a galla la squadra con un paio di interventi degni di nota. Ma non ci distraiamo. Il peggiore in campo, anche se non ha giocato neanche così male, è Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano era diffidato e, nella maniera più ingenua possibile, è riuscito a farsi ammonire. Salterà il prossimo match contro lo Spezia. Nuytinck ha dimostrato di essere pronto e, di conseguenza, non sarà un problema così grande sostituirlo. Il giallo, però, era davvero evitabile. Ma non finisce qui. Passiamo alle pagelle. Siete d'accordo con le nostre valutazioni? <<<