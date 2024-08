News Udinese / Scaloni ha deciso: Pérez non è stato convocato

Il CT dell'Argentina ha diramato le convocazioni per le partite inerenti alla qualificazione al prossimo mondiale: out Perez

Come di consueto, a inizio settembre sarà già tempo di pensare agli impegni con le rispettive nazionali. Subito dopo la terza giornata infatti sarà tempo della prima sosta . Sono in programma due sfide valide per la Nations League o per le qualificazioni ai Campionati del Mondo del 2026 che si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada.

L'Argentina del CT Lionel Scaloni ha pubblicato la lista dei preconvocati per gli impegni di settembre e nell'elenco non mancano le novità. Escluso Paulo Dybala, così come il difensore dell'Udinese Nehuen Perez, recentemente uscito dall'orbita dell'Albiceleste. Non mancano invece gli ex bianconeri: presenti il portiere Juan Musso, il laterale Nahuel Molina e ovviamente l'ex capitano Rodrigo De Paul. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Perez <<<