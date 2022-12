Udinese | Scamacca: “Giocano ad alta intensità, come un club di Premier”

Gianluca Scamacca ha rilasciato una breve intervista sul sito ufficiale del West Ham per presentare la sfida di domani contro i bianconeri

Redazione

Domani si scende sul campo da gioco per un match amichevole di altissimo livello. La partita è sicuramente da leggere con la lente d'ingrandimento, visto che alla Dacia Arena arriverà una delle squadre che più ha speso nel corso di questo mercato: il West Ham. La società londinese non vede l'ora di far vedere a tutti il valore di una squadra che lotta per le prima dieci posizioni in Premier League a paragone di una sua simile nella massima serie del calcio italiano. Orfani di Lucas Paquetà, in queste ore impegnato col suo Brasile in Qatar, toccherà a Scamacca portare il peso dell'attacco degli Hammers.

Lo stesso Gianluca Scamacca, volato a Londra in estate dal Sassuolo, ha presentato la gara di domani tra Udinese e West Ham, queste le parole che si possono trovare sul sito ufficiale degli Hammers: "È bello giocare di nuovo in Italia e contro una buona squadra come l'Udinese che sta giocando bene, quindi dovrebbe essere un'ottima partita".

Le parole di Scamacca — L'ex attaccante del Sassuolo ha proseguito la breve intervista aggiungendo: "Penso che l'Udinese sia una delle squadre italiane che giocano con un'intensità alta, come in Premier League, quindi sarà un buon test per noi. Dacia Arena? Ho già giocato in questo stadio, è nuovo ed è grande, ma non ho mai segnato lì prima, quindi spero di segnare lì sabato!".