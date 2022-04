Udinese – Scelta la strada futura / Ecco il tecnico per l’anno prossimo

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita e si sta avvicinando alla parte sinistra della classifica. Le ultime sul team

La squadra bianconera è totalmente cambiata negli ultimi mesi. La società ha iniziato a giocare un calcio di livello capace di mettere in difficoltà tutte le società della massima serie e di conseguenza scalare rapidamente la classifica. Ora ci si trova in tredicesima posizione, ma con due partite in meno rispetto alle dirette avversarie e di conseguenza la rimonta può continuare imperterrita. Il calcio espresso sta anche facendo tornare l'entusiasmo (massiccio) da parte dei fans. Si continua a rimontare e di conseguenza mai un detto si associa meglio (a questa parte di stagione) di: "l'appetito vien mangiando". Intanto anche il presidente Pozzo ha tracciato la strada della squadra bianconera.

Il futuro è tracciato

La vittoria di ieri sembra aver tolto ogni dubbio sul mister che guiderà la stagione nel prossimo futuro. Il rinnovo di contratto dovrebbe essere solo una formalità per un tecnico che non vede l'ora di sancire questo rapporto con i bianconeri. Al centro dell'articolo c'è Gabriele Cioffi che nell'ultimo periodo, con questo ciclo positivo, ha conquistato tutta la piazza ed anche i risultati parlano chiaro, di conseguenza il rinnovo è una questione di ora ma l'intenzione è quella di continuare un percorso insieme per poter raccogliere il massimo.

Il nuovo contratto

Si inizierà a parlare di rinnovo soltanto dopo il prossimo match, prima ci sono le vacanze di Pasqua. Il contratto del tecnico scade a fine Giugno, ma l'idea è quella di prolungare il rapporto per più tempo possibile in maniera da poter aprire un vero e proprio ciclo. La partita di ieri è stata una delle più emozionanti di tutta la stagione bianconera