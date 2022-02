Udinese – Ecco le scelte di Pioli e Cioffi: probabili formazioni

Il prossimo incontro è alle porte . La squadra bianconera continua a correre verso il match. Domani pomeriggio si scenderà in campo in quel di San Siro per una trasferta importantissima. Si parla di un incontro tutt'altro che scontato e in cui il team bianconero potrebbe fare anche il colpaccio.

Ci sono i ritorni di due giocatori importantissimi per la società friulana. Si parla di giocatori imprescindibili per Gabriele Cioffi, ma che per un motivo o per l'altro non è mai riuscito a sfruttarli a pieno. Ora, sul campo, avranno la loro chance e sicuramente non se la faranno scappare.