Udinese-Verona – Scelto il direttore di gara per il match di lunedì sera

Non si fa in tempo a finire di parlare di una giornata di calcio che bisogna già pensare alla prossima. Tra pochi giorni tornerà sul campo da gioco l'Udinese di Andrea Sottil. L'impegno non sarà semplice, anzi, sarà un test importante per capire se il risultato di Marassi non sia solo un fuoco di paglia. Cercare di dare seguito alla vittoria con la Sampdoria e dare un segnale è l'obiettivo di giornata. Ma occhio al Verona, in disperata ricerca di punti per la salvezza. Proprio in queste ultime ore è stato scelto il direttore di gara che guiderà il prossimo incontro di campionato. Ecco il fischietto incaricato.