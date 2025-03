Udinese – Scelto il direttore di gara per la sfida ai biancocelesti

L'Udinese proprio in queste ore ha scoperto quello che sarà il direttore di gara in vista del prossimo incontro con i biancocelesti

Si avvicina a grandi passi il prossimo incontro di campionato tra l'Udinese di Mister Kosta Runjaic e i biancocelesti guidati da coach Marco Baroni. Una sfida fondamentale sotto tutti i punti di vista tra due squadre che hanno bisogno di conquistare tre punti per sperare in quelli che ad inizio annata sembravano dei veri e propri sogni. Passiamo al direttore di gara prescelto per questo incontro.