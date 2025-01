Udinese – La sconfitta con il Como incombe sulla sfida con la Roma

L'inferiorità numerica e la netta sconfitta subita potrebbero incidere negativamente sulla fiducia dei giocatori, rendendo più difficile affrontare una squadra come la Roma , reduce da un buon periodo. La Lupa , arriva all'incontro con un morale alto e con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Per l'Udinese sarà fondamentale ritrovare compattezza e determinazione in breve tempo. La partita contro la Roma rappresenta un banco di prova importante per capire se la squadra riuscirà a reagire a questo momento difficile o se invece continuerà a navigare in acque turbolente. Le valutazioni di ieri sera: Le pagelle: la scelta migliore? Pensare alla salvezza <<<