Nella testa dell'Udinese adesso c'è solo una competizione: il campionato. La sconfitta contro la Juventus non è stata piacevole ma adesso bisogna subito guardare avanti. L'8 Dicembre ci sarà la sfida contro il Genoa di Daniele de Rossi in casa al Bluenergy Stadium.
Notizie Udinese – Sconfitta da smaltire! Il Genoa è alle porte
Bisogna scrollarsi di dosso l'uscita dalla Coppa Italia e guardare al campionato: la prossima sfida sarà in casa contro il Genoa
La squadra ligure sta rialzando se stessa da un momento difficile e non verrà a Udine per lasciarsi abbattere facilmente. Per gli uomini di Runjaic il match è alla portata e non possono sbagliare. In Coppa tanti hanno riposato pertanto si tratta di concentrare le giuste energie mentali.
I tre punti sono quasi obbligatori per poter rimanere a sinistra nella classifica e centrare il prima possibile la salvezza. Non perdetevi assolutamente le ultime notizie di mercato: Zaniolo resta in bianconero? Novità dalla Turchia <<<
