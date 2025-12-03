Notizie Udinese – Sconfitta da smaltire! Il Genoa è alle porte

Bisogna scrollarsi di dosso l'uscita dalla Coppa Italia e guardare al campionato: la prossima sfida sarà in casa contro il Genoa

Nella testa dell'Udinese adesso c'è solo una competizione: il campionato. La sconfitta contro la Juventus non è stata piacevole ma adesso bisogna subito guardare avanti. L'8 Dicembre ci sarà la sfida contro il Genoa di Daniele de Rossi in casa al Bluenergy Stadium.

La squadra ligure sta rialzando se stessa da un momento difficile e non verrà a Udine per lasciarsi abbattere facilmente. Per gli uomini di Runjaic il match è alla portata e non possono sbagliare. In Coppa tanti hanno riposato pertanto si tratta di concentrare le giuste energie mentali.