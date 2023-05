Udinese-Napoli | Scontri al termine della gara tra ultras: la situazione

Le prime ricostruzioni parlano di una provocazione dei sostenitori ospiti che, sfuggiti al controllo generale, sono andati ad esultare sotto la Curva Nord dell'Udinese, scatenando la reazione del pubblico di casa. Alcuni di essi hanno sfondato le barriere e sono entrati in campo con tanto di cinghia. Dopo qualche minuto la Polizia è entrata sul rettangolo verde per far tornare al loro posto i tifosi azzurri. Ora la situazione sembra essere tornata alla normalità. Restando in tema partita, non perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Napoli <<<