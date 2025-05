Notizie Udinese – Colpo dalla Scozia? Il piano della famiglia Pozzo

Il portale The Sun riporta un forte interesse da parte dell'Udinese per Reo Hatate. Si tratta di un centrocampista giapponese classe 1997 che gioca attualmente nel Celtic dal Gennaio 2022.

Negli ultimi tempi, il club bianconero ha tenuto d'occhio il talento asiatico. Alcuni scout friulani sono stati avvistati durante la partita casalinga in cui i biancoverdi hanno trionfato 5-1 contro il Kilmarnock il 12 aprile scorso, partita in cui Hatate ha realizzato una doppietta.

Il giocatore, legato al Celtic da un contratto fino al 2028, ha collezionato in questa stagione ben 53 presenze tra campionato e coppe, siglando 10 gol (uno in Champions League) e fornendo 9 assist.