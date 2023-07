News Udinese – Scuffet: “Il Cagliari? Per me è una grande sfida”

Simone Scuffet è un nuovo calciatore del Cagliari da diverse settimane. Solo ieri, però, è avvenuta la sua presentazione ufficiale e di conseguenza non sono mancate delle dichiarazioni importanti sia sul suo passato che sul futuro. Ecco il pensiero dell'ex Udinese sul suo passato da predestinato: "Il passato resta una parte fondamentale della vita di ognuno di noi. In questi dieci anni ho vissuto un inizio in cui si parlava tanto di me e poi dei momenti in cui sono arrivate delle delusioni". Parole molto chiare che sicuramente non hanno anche aiutato il portiere ad emergere. Prima di concludere, non sono mancate anche delle parole sul futuro: "Per me è una grande sfida, voglio giocarmi le mie chance e mettermi a disposizione". Simone avrà la grande chance di riscattare il suo percorso. Vedremo se riuscirà a sfruttarla. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Ecco quello che devi sapere sull'amichevole odierna <<<