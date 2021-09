Notizie Udinese – Scuffet senza peli sulla lingua: ”Dopo tanto tempo…”’

L'ex portiere dell'Udinese, Simone Scuffet, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di TMW: le sue parole

Scuffet ha spiegato il perchè di questo trasferimento a Cipro. ''Durante il mio percorso sono successe tante cose. Io ho fatto un bilancio di tutti questi anni per capire dove ho sbagliato oppure dove non sono stato aiutato in una decisione. Ora ho venticinque anni e non voglio avere rimpianti'' - prosegue il portiere - ''A diciassette anni parti con l'idea di giocare in Serie A. l'aspettativa di molti era la Nazionale in pochi anni, ma il percorso che sto facendo è al di sotto. Tuttavia, nel corso della mia carriera ho guadagnato una promozione, ho disputato quaranta gare in A, ho giocato in Turchia e vengo in un club importante come l'Apoel che magari in Italia non ha grande considerazione ma è storico a Cipro in un campionato complicato. Le alternative c'erano, non sono venuto qui perché è un ripiego. Anzi. Sono contento della mia decisione. Ho voluto fortemente l'Apoel. Dopo tanto tempo mi sono sentito desiderato e considerato''. Ma non finisce qui.