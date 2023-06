Ex Udinese – Scuffet al top, è lui il miglior calciatore del Cluj

L'estremo difensore è diventato famoso con la maglia bianconera. Simone Scuffet aveva tutte le carte in regola per diventare un portiere da top club. Tutti ricorderanno la sua prima partita in quel di San Siro, dove a suon di miracoli ha strappato un punto ai neroazzurri del presidente (all'epoca) Massimo Moratti. Da quel momento in poi, però, il calciatore non è più riuscito a confermarsi ad alti livelli e di conseguenza si è dovuto accontentare di una carriera nelle serie minori. Proprio in queste ultime ore è arrivata una notizia molto importante. Scuffet è stato nominato dal Cluj, il miglior giocatore di questa stagione. Un premio che sicuramente fa piacere ricevere e che dimostra ancora tutte le sue qualità. Con il club romeno ha messo a referto nove clean sheet nella stagione regolare. Una percentuale molto vicina al 50%, visto che si sono giocate solo 23 partite prima dei play-off. Cambiando rapidamente discorso, non perdere gli ultimi aggiornamenti sul mercato. Un nuovo team sul Tucu Pereyra <<<