News Udinese – E se fosse tutto vero? “Il caso di Pirlo è emblematico”

Prossimo appuntamento? La Sampdoria è in attesa. Il club blucerchiato aspetta con ansia di accogliere a braccia aperte l'Udinese di Luca Gotti. Sarà una partita di fondamentale importanza per i bianconeri ma soprattutto per il mister friulano. Dopo l'ottimo avvio di campionato sembra che, d'un tratto, l'Udinese si sia ritrovata all'interno di un labirinto dal quale non riesce più a venirne fuori.