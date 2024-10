UDINESE NEWS – Seconda pausa e terzo posto: la rassegna stampa

Il successo contro il Lecce vale ai bianconeri il terzo posto in classifica. Un risultati di primissimo livello per una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le sue avversarie. L'Udinese anche nel corso dell'ultima sfida di campionato è stata capace di fare qualche altro passo in avanti. Adesso la classifica inizia a sorridere.