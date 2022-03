Udinese – Un segnale forte / Il talentino non va in panchina!

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Il tecnico pensa agli undici che scenderanno in campo domenica

Redazione

La squadra bianconera deve preparare al meglio gli ultimi dieci impegni stagionali. La classifica potrebbe cambiare totalmente viste le partite ancora da giocare e di conseguenza nessun incontro andrà preso sottogamba. Intanto ci si avvicina al prossimo avversario in campionato e si parla di un impegno tutt'altro che da sottovalutare. Il team in questione è a dir poco preparato e pronto per mettere in difficoltà l'Udinese di Gabriele Cioffi. Bisogna fare il possibile e lavorare al massimo per poter portare a casa il bottino pieno. Intanto c'è una notizia che coinvolge un titolarissimo del team friulano. Il talento non è andato neanche in panchina. Ecco di chi stiamo parlando.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è in continua crescita ed ha dimostrato di saper fare la presenza. Sono ben venticinque le sue presenze con la squadra bianconera. Tutte le partite sono state giocate al massimo e lo hanno reso un imprescindibile. Se ancora non si fosse capito, il difensore / esterno protagonista dell'articolo è Destiny Udogie. Stiamo parlando di un talento incredibile e che all'Udinese ha messo una vera e propria pezza all'assenza (importante) di Jens Stryger Larsen. Ieri pomeriggio, però, l'italiano non è sceso in campo. Sembra esserci un motivo ben preciso, dato che non è andato nemmeno in panchina.

In tribuna

Come detto in precedenza, stiamo parlando di uno degli imprescindibili di Gabriele Cioffi. Un giocatore che è sempre stato trattato con i guanti bianchii con tutti e due i mister. La sua importanza è pressoché fondamentale all'interno del team e di conseguenza potrebbe essere andato in tribuna per riposare in vista degli impegni di campionato. Una scelta che permetterebbe di affrontare al meglio i match che arriveranno.