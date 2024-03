Udinese | Segnali da Brenner: può essere lui l’arma per il rush finale?

L'attaccante brasiliano si è messo in mostra in amichevole contro il Padova e ora punta a essere a disposizione per la gara del Mapei

Riccardo Focolari Redattore 26 marzo - 17:00

Non è una puntata di Stranger Thinghs. I segnali incoraggianti questa volta arrivano dall'amichevole di ieri col Padova. L’unica nota positiva del test, seguito con particolare attenzione da Gianpaolo e Gino Pozzo, è stata il brasiliano Brenner, che ha dato un chiaro segnale delle sue qualità. Ha segnato un gol, è stato presente in tutte le azioni più pericolose e ha dato continuità alla prestazione. Sicuramente si è mosso meglio di Success e sembra essere l’opzione più valida per sostituire lunedì Lucca.

L’attaccante brasiliano è stato di fatto l’unica nota positiva. Molto atteso era Pereyra, ancora in fase di ‘rientro’: complessivamente non ha brillato, ma il “Tucu” sembra aver recuperato dai guai fisici. A Reggio Emilia a Pasquetta dovrebbe comunque esserci, come del resto Samardzic, uno dei più sacrificati da Cioffi nelle ultime due gare.

Bocciati ieri Walace, Okoye e anche Success. Ma pure la retroguardia, in cui il solo Tikvic è ‘salvabile”.

