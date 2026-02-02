L'ultimo giorno di mercato per i bianconeri di Udine prende il via. Una giornata importante con più di qualche affare che va ancora ultimato e sistemato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle trattative che potrebbero fare la differenza. Un nuovo difensore è pronto per arrivare in città, ma potrebbe non essere l'unica sorpresa.
udinese
LIVE Calciomercato Udinese – Ultimo giorno: ecco il sostituto di Zanoli
L'ultimo giorno di mercato—
9:00 - Giornata importante per la squadra bianconera. La situazione Mlacic è in chiusura, ma va sistemato ancora qualche dettaglio ed allo stesso tempo c'è da capire se arriverà un'altra punta ed un esterno per sostituire Zanoli.
9:30 - Mlacic ha firmato il suo nuovo contratto con il mondo bianconero, adesso bisogna attendere solo le visite mediche.
9:58 - Nessuna novità per l'esterno, con le ultime news che riportano all'offerta rifiutata da parte del Rapid Vienna per Bolla.
12:18 - Salta l'arrivo di Yannick Eduardo. Il centravanti è vicinissimo all'Hoffeneim, squadra che milita nella massima serie del calcio tedesco
14:00 - L'Udinese ha trovato il sostituto di Alessandro Zanoli, torna dal prestito all'Eibar il terzino Leonardo Buta.
Restando sul tema mercato, ecco tutti i dettagli su un vero e proprio colpaccio. Pronti cinque milioni di euro <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA