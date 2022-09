Notizie Udinese | Selezionato il fischietto che dirigerà la sfida del Mapei

l friulani si avvicinano al prossimo incontro di campionato. La sezione degli arbitri ha deciso chi sarà il direttore di gara per il match

Gli uomini di Sottil si avvicinano al prossimo impegno in campionato. La vittoria contro la Roma ha porto un'ondata di entusiasmo incredibile all'interno dell'ambiente bianconero, facendo sognare i tifosi friulani come non succedeva da parecchio tempo. Ora i friulani sono chiamati a dimostrare di essere rimasti coi piedi per terra. L'avversario è ostico, anche se viene da tre pareggi consecutivi e deve rinunciare alla stella Berardi, out fino alla sosta delle nazionali. L'Udinese, dal canto suo, si presenta a questa sfida in emergenza difensiva. Oltre a Masina, mancherà all'appello anche Bijol, a causa di una distorsione alla caviglia che lo costringerà a stare fermo almeno per tre settimane. Intanto, nelle ultime ore è stato selezionato il direttore di gara che seguirà da vicino il prossimo incontro di campionato. Ecco di chi stiamo parlando.

A dirigere Sassuolo-Udinese è stato designato da Rocchi il fischietto di Pescara Giacomo Camplone. L'arbitro sarà assistito da Alassio e Pagnotta. Il quarto uomo sarà Giua, mentre in sala VAR ci sarà Di Paolo, accompagnato dal suo assistente Marchetti. Per lui sarà la prima direzione stagionale in A, dopo aver diretto Bari-Palermo in Serie B. Questi i precedenti con le due squadre:

I precedenti

Giacomo Camplone ha diretto una sola volta in carriera i friulani, in un Genoa-Udinese 1-1 del 13 marzo 2021. Stesso score anche con i neroverdi nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia del 14 gennaio 2021 Sassuolo-Spal 0-2. precedente che quindi sorride ai bianconeri. Vedremo se questo andamento si verificherà anche domenica pomeriggio al Mapei Stadium, dove la banda di Sottil è chiamata a confermare il trend positivo anche di prestazioni, dopo le tre vittorie in altrettante partite. Nel mentre, il tecnico piemontese non si pone limiti. La società gli ha messo in mano carta bianca e adesso può decidere quello che vuole. Ecco quali sono gli assi nella manica <<<