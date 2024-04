Udinese | Semplici: “Calendario difficile per i friulani in ottica salvezza”

E' stato vicino alla panchina dell'Udinese ora commenta l'andamento della squadra di Cioffi. Leonardo Semplici, ex allenatore tra le altre di Spal e Cagliari, ha detto la sua ai microfoni di TuttoCagliari sulla corsa salvezza. "Il discorso è apertissimo: domenica dopo domenica cambiano le dinamiche e le percentuali di salvezza per le numerose squadre coinvolte. Ora il Cagliari si trova in una situazione di vantaggio rispetto alle altre. Di certo il Sassuolo ha perso una grande occasione a Salerno, dove vinceva 2-0 e si è fatto rimontare. Sorprendenti le vittorie dell’Empoli contro il Torino e, appunto, del Cagliari contro l’Atalanta. Il Verona, dopo aver fatto bene la settimana precedente, è scivolato in casa e anche l’Udinese, perdendo con l’Inter, è stata risucchiata nella bagarre. Il Frosinone a mio parere ha ottenuto un buon pareggio contro il Bologna. Quel che è certo è che chi è davanti adesso è avvantaggiato, perché mi sembra che nessuna squadra, da qui a fine maggio, abbia un calendario significativamente più semplice rispetto alle altre".