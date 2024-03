Udinese | Semplici: “I friulani hanno la forza di uscire da questa situazione”

Più volte accostato alla panchina dell'Udinese, Leonardo Semplici ha detto la sua sulla corsa salvezza ai microfoni del Messaggero Veneto. L'ex Spal è uno dei nomi in lizza per il post Cioffi anche se la società ha negli ultimi giorni confermato la posizione del tecnico toscano. “Il vantaggio finora acquisito credo possa risultare determinante, seppur di uno, due o tre punti. È vero che sono pochi, ma chi sta sotto si trova nelle condizioni di fare degli exploit per colmare il gap”.

Semplici ha poi continuato: "L’Udinese, vista da fuori, va in difficoltà quando deve fare la partita, specie in casa, ma la squadra è bene assortita, specie a centrocampo dove ci sono giocatori come Payero, Samardzic, Pereyra e Walace che hanno qualità tecniche e struttura. Thauvin ha anche l’esperienza come Pereyra, ma poi è logico che serva un gioco di squadra per arrivare all’obiettivo. L’Udinese ha sempre lavorato in maniera eccelsa, creando delle rose di grande prospettiva e valore, e credo che la rosa, in abbinata con la forza della società, possa farla uscire da questa situazione. Arrivati a questo punto conta l’unione d’intenti e la fiducia nel gruppo di lavoro”.