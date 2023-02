Udinese-Spezia, Semplici: “Nzola fantastico. Un punto su un campo ostico”

Il nuovo tecnico dei liguri, Leonardo Semplici , ha analizzato il suo esordio sulla panchina dello Spezia. Una gara dettata dagli errori difensivi e dai grandi spazi in contropiede. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn nel post-gara.

"Un grande giocatore che sta crescendo in modo esponenziale. Siamo contenti che giochi con noi. Oggi ha siglato una doppietta e questo ci dà tanta soddisfazione. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come l'Udinese. Abbiamo reagito in maniera giusta al vantaggio di Pereyra, credendoci fino alla fine. Volevamo ripartire già nel primo tempo ma dobbiamo dare merito ai nostri avversari. Adesso dobbiamo avere una continuità di gioco e di risultati".